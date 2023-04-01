Зачем класть туалетную бумагу в холодильник: полезный лайфхак

Как избавиться от лишней влаги и запахов в холодильнике

Расскажем вам о простом и эффективном способе использования туалетной бумаги, которая поможет вам забыть о неприятном запахе в холодильнике.

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Прежде всего следует подготовить раствор, который придаст туалетной бумаге аромат и способность поглощать неприятные запахи. Для этого нужно взять емкость и смешать следующие ингредиенты до получения густой пастообразной массы, которая не будет распадаться на отдельные крупинки.

сода (3 ч.л.);

соль (1/2 ч.л.);

эфирное масло (10 капель);

вода.

Затем возьмите туалетную бумагу и нанесите полученную ароматную массу на торце рулона. Разровняйте, помогая себе руками, и переверните рулон, чтобы нанести массу с другой стороны. Обработанную туалетную бумагу разместите на полке холодильника.

Такая бумага станет источником приятного запаха, а также не позволит продуктам впитывать запах других продуктов. Кроме того, туалетная бумага будет поглощать лишнюю влагу и конденсат.

Важно помнить, что следует следить за внешним видом рулона. Если туалетная бумага разбухнет от влаги и изменит цвет – замените ее на новую, чтобы продолжить наслаждаться свежим запахом в холодильнике.

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