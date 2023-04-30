Зачем класть в сумку кусочек мыла: полезный лайфхак

Как убрать плохой запах из сумки и рюкзака

Сумки являются неотъемлемым элементом гардероба каждой женщины и многих мужчин. Они используют маленькие сумочки, чемоданы, саквояжи, спортивные сумки, портфели, сумки на колесиках и многое другое.

Читайте также: Как вывести сложные пятна из одежды

Однако иногда эти предметы могут иметь неприятный запах из-за различных раздражителей, которые могут пролиться или испортиться. Поэтому часто возникает потребность в избавлении от этого запаха.

Есть простой лайфхак, помогающий решить эту проблему – нужно положить в сумку кусочек ароматного мыла, которое поможет замаскировать неприятный запах. Если мыло положить до появления запаха, то сумка всегда будет приятно пахнуть. Главное, прежде чем положить мыло в сумку, его нужно тщательно упаковать в бумагу.

Напомним, ранее мы писали о том, как нейтрализовать запах секонд-хенда из вещей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!