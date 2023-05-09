Зачем кольцо-заглушка в бутылке с маслом и почему не стоит его выбрасывать: лайфхак

Искушенные хозяйки всегда знают ценность маленького пластикового кольца, которое находится на бутылках масла. Этот небольшой подробный аксессуар действительно помогает разливать масло из бутылки правильно и экономно.

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Часто в рецептах встречается необходимость добавить несколько капель растительного масла, но это может быть вызовом. Трудно точно остановить утечку продукта из бутылки, что приводит к чрезмерному добавлению масла в блюдо. Тем не менее, эту проблему можно решить, используя пластиковое кольцо, обычно выбрасываемое как лишний мусор. Известная блоггерша продемонстрировала, как пользоваться этим полезным устройством.

После открывания бутылки нужно перевернуть кольцо и вставить его горизонтально через горловину. Заглушка из пластика будет надежно удерживаться в специальной вырезке. После этого масло из бутылки будет литься тоненькой струей, что позволит регулировать количество выливаемого масла. Теперь добавление необходимого количества масла в блюда станет гораздо проще благодаря этому трюку.

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