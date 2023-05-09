Для чого кільце-заглушка в пляшці з олією і чому не варто її викидати: лайфхак

Досвідчені господині завжди знають цінність маленького пластикового кільця, яке знаходиться на пляшках олії. Цей невеликий детальний аксесуар насправді допомагає розливати олію з пляшки правильно і економно.

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Часто в рецептах зустрічається необхідність додати декілька крапель олії, але це може бути викликом. Важко точно зупинити витікання продукту з пляшки, що призводить до надмірного додавання олії у страву. Проте, цю проблему можна вирішити, використовуючи пластикове кільце, яке зазвичай викидається як зайве сміття. Відома блогерка продемонструвала, як користуватися цим корисним пристроєм.

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Після відкриття пляшки потрібно перевернути кільце і вставити його горизонтально через горловину. Заглушка з пластику буде надійно утримуватися в спеціальній вирізці. Після цього олія з пляшки буде литися тоненьким струменем, що дозволить регулювати кількість виливаної олії. Тепер додавання необхідної кількості олії в страви стане набагато простішим завдяки цьому трюку.

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