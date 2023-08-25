Зачем люди заворачивают телефон в фольгу: все о странном лайфхаке

Пользователи соцсетей делятся разными лайфхаками по защите мобильного телефона от похищения личных данных и прослушивания. В частности, отмечается, что фольга может оградить телефон от отслеживания.

Эксперты Distractify проверили, действительно ли алюминиевая фольга может предотвратить отслеживание личных данных на телефоне, если на нем отключена функция определения местоположения гаджета и заблокирован доступ к микрофону.

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Что произойдет, если завернуть свой мобильный телефон в фольгу

Считается, что заворачивание телефона в фольгу может эффективно блокировать любые сигналы сотовой связи, что делает ваш телефон невозможным для отслеживания.

Алюминий вроде бы окончательно препятствует доступу к антенне мобильного, поэтому никакие входящие и исходящие звонки не могут совершаться на телефоне, пока он завернут.

Однако специалисты говорят, что заделывание смартфона в алюминиевую фольгу фактически усилит сигнал антенны, облегчая отправку и получение сообщений и звонков.

Также фольга не защитит телефон от обнаружения, напротив, отслеживание его будет еще легче.

Таким образом, отмечают специалисты, фольга лишь усилит сотовую связь и усилит работу антенны, поскольку является отличным проводником мобильного сигнала.

Предлагаем узнать, как улучшить работу роутера с помощью фольги.

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