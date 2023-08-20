Как с помощью простого способа улучшить работу Wi-Fi роутера (видео)

В связи с тем, что сигналы интернет-связь на дому становятся все более важной, люди ищут все средства, чтобы повысить ее мощность, охватив все части дома. Никто не хочет обыскивать весь дом, прежде чем найти удачное место.

Вы хотите получать сигнал откуда угодно, даже в гараже или на внутреннем дворике. И для этого не нужно покупать более мощного маршрутизатора или расширителя Wi-Fi для усиления сигнала.

Выяснилось, что алюминиевая фольга, обычно используемая для приготовления пищи, увеличивает скорость сигнала Wi-Fi.

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Сигналы Wi-Fi дома передаются по радиоволнам. Многие другие бытовые приборы используют радиоволны, как и маршрутизатор. Алюминиевые банки и фольга обладают блестящей стороной, выполняющей роль отражателя. Он способен отражать радиоволны и принуждать их распространяться на большее расстояние.

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Домашним пользователям это поможет решить какие-либо слепые зоны Wi-Fi, которые у вас могут быть. Этот гениальный метод также используется для усиления сигнала телевизионной антенны.

Считается, что фольга алюминия блокирует сигнал в одном направлении и концентрирует его в другом. Это увеличивает их радиус действия и прочность. В процессе вы получаете более быструю скорость Интернета. Это очень полезно, поскольку ничего не стоит. Вы можете улучшить работу беспроводного маршрутизатора, просто используя алюминиевую фольгу или банку. Однако это рекомендуется только если у вас есть мертвые точки. В противном случае не вмешивайтесь в работу маршрутизатора, если все работает нормально.

Алюминиевая фольга может служить для безопасности – она будет блокировать сигналы в определенном направлении. Это может помочь предотвратить попытки хакеров похитить ваши данные. Если они не могут получить сигнал или результат поиска, они не смогут прочесть ваши данные.

Для усиления сигнала Wi-Fi подготовьте алюминиевую фольгу, картонную коробку, клей или скотч.

Первым шагом является приклеивание алюминия к поверхности коробки. Размер коробки должен соответствовать примерно размеру роутера. Для этого идеально подходит коробка, с которой снабжался роутер. Вы также можете сделать собственную коробку из картона. Убедитесь, что фольга покрывает все поверхности. Скотчем или клеем прикрепите фольгу к коробке.

Оклеенную фольгой коробку нужно поставить на роутер так, чтобы его антенны находились в углу сделанного устройства. Цель здесь состоит в том, чтобы накрыть антенну коробкой со всех сторон. Большинство маршрутизаторов имеют две антенны, передающие сигналы, и ваша коробка должна быть достаточно большой, чтобы охватить все антенны. Если ваш роутер не имеет антенн, коробка должна закрывать сам роутер.

Если вы не хотите устанавливать коробку над роутером, можете взять лист фольги, прикрепить его на картон и поставить за маршрутизатором. Также можно взять жестяную банку из-под пива или газированного напитка, вымыть ее и отрезать низ и верх. Затем разрезать вдоль одной стороны и развернуть ее. У вас должно получиться плоское письмо, которое нужно поставить позади маршрутизатора или антенны, чтобы усилить сигнал Wi-Fi. Можно использовать скотч, чтобы закрепить алюминиевый лист или фольгу на месте за антеннами маршрутизатора.

Это усилит радиус действия и мощность сигнала Wi-Fi в открытом направлении. Однако область за коробкой пострадает от уменьшения диапазона. Так что этот способ поможет, если роутер установлен проволокой к стене.

Напомним, мы уже писали, куда следует ставить Wi-Fi роутер, чтобы сигнал был сильнее.

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