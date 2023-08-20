Як за допомогою простого способу покращити роботу Wi-Fi роутера (відео)

У зв’язку з тим, що сигнали інтернет-зв'язку вдома стають все більш важливими, люди шукають усі засоби, щоб підвищити їх потужність, аби охопити всі частини будинку. Ніхто не хоче обшукувати весь будинок, перш ніж знайти вдале місце.

Ви хочете мати можливість отримувати сигнал звідки завгодно, навіть у гаражі чи на внутрішньому дворику. І для цього не потрібно купувати потужнішого маршрутизатора або розширювача Wi-Fi для посилення сигналу.

З'ясувалося, що алюмінієва фольга, яка зазвичай використовується для приготування їди, збільшує швидкість сигналу Wi-Fi.

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Сигнали Wi-Fi вдома передаються через радіохвилі. Багато інших побутових приладів використовують радіохвилі, як і маршрутизатор. Алюмінієві банки та фольга мають блискучу сторону, яка виконує роль відбивача. Він здатний відбивати радіохвилі та змушувати їх поширюватися на більшу відстань.

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Домашнім користувачам це допоможе вирішити будь-які сліпі зони Wi-Fi, які у вас можуть бути. Цей геніальний метод також використовується також для посилення сигналу телевізійної антени.

Вважається, що алюмінієва фольга блокує сигнал в одному напрямку та концентрує його в іншому. Це збільшує їх радіус дії, а також міцність. У процесі ви отримуєте швидшу швидкість Інтернету. Це дуже корисно, оскільки нічого не коштує. Ви потенційно можете покращити роботу бездротового маршрутизатора, просто використовуючи алюмінієву фольгу або банку. Однак це рекомендується, лише якщо у вас є мертві точки. В іншому випадку не втручайтеся в роботу маршрутизатора, якщо все працює нормально.

Алюмінієва фольга також може служити для безпеки – вона блокуватиме сигнали в певному напрямку. Це може допомогти запобігти спробам хакерів викрасти ваші дані. Якщо вони не можуть отримати сигнал або результат пошуку, вони не зможуть прочитати ваші дані.

Для посилення сигналу Wi-Fi підготуйте: алюмінієву фольгу, картонну коробку, клей або скотч.

Першим кроком є ​​приклеювання алюмінію до поверхні коробки. Розмір коробки повинен відповідати приблизно розміру роутера. Для цього ідеально підходить коробка, з якою постачався роутер. Ви також можете зробити власну коробку з картону. Переконайтеся, що фольга покриває всі поверхні. Скотчем або клеєм прикріпіть фольгу до коробки.

Обклеєну фольгою коробку треба поставити на роутер так, щоб його антени знаходилися в кутку змайстрованого пристрою. Мета тут полягає в тому, щоб накрити антену коробкою з усіх боків. Більшість маршрутизаторів мають дві антени, що передають сигнали, тож ваша коробка має бути достатньо великою, щоб охопити всі антени. Якщо ваш роутер не має антен, коробка повинна закривати сам роутер.

Якщо ви не бажаєте встановлювати коробку над роутером, можете взяти листок фольги, прикріпити його на картон та поставити позаду маршрутизатора. Так само можна взяти жерстяну банку з-під пива чи газованого напою, вимити її та відрізати низ і верх. Потім розрізати вздовж одного боку й розгорнути її. У вас має вийти плаский лист, який треба поставити позаду маршрутизатора або антени, щоб посилити сигнал Wi-Fi. Ви можете використовувати скотч, щоб закріпити алюмінієвий лист або фольгу на місці за антенами маршрутизатора.

Це посилить радіус дії та потужність сигналу Wi-Fi у відкритому напрямку. Однак область за коробкою постраждає від зменшення діапазону. Тож цей спосіб допоможе, якщо роутер встановлено дротами до стіни.

Нагадаємо, ми вже писали, куди слід ставити Wi-Fi роутер, щоб сигнал був сильнішим.

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