Зачем натирать лобовое стекло автомобиля сырым картофелем: интересный лайфхак

Водители могут применять интересный и неожиданный метод, помогающий улучшить видимость на лобовом стекле автомобиля в условиях высокой влажности и низкой температуры.

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Суть метода заключается в натирании поверхности лобового стекла срезом сырой картофелины. Этот прием помогает избежать запотевания наружной стороны лобового стекла. Его особенно следует использовать, когда погодные условия неблагоприятны, и влажность воздуха приводит к запотеванию стекла или даже его замерзанию.

Для проведения этой процедуры вам понадобится сырой картофель. Вам нужно тщательно помыть картофель и разрезать его на две половинки. С полученными "приспособлениями" вы должны пройтись по внешней стороне лобового стекла, после чего дождаться в течение 15-20 минут. Такая обработка приведет к образованию невидимого защитного слоя, предотвращающего образование конденсата или инея на стекле.

После того как прошло достаточно времени, вы можете слегка протереть наружную сторону стекла мягкой тряпкой или бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки крахмала.

Следует отметить, что для предупреждения запотевания внутренней стороны ветрового стекла можно воспользоваться другим методом. Использование небольшого количества пены для бритья на внутренней поверхности стекла и последующее снятие остатков мягкой тканью поможет предотвратить запотевание этой части лобового стекла.

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