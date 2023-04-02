Зачем опытные водители возят в машине соль, хозяйственное мыло и аспирин: проверенные лайфхаки

Автомобильные запчасти и расходные материалы становятся все дороже. В связи с этим, лайфхаки, которыми пользовались наши деды, становятся все более актуальными. На сегодняшний день самыми универсальными средствами являются WD-шка и супер клей. Они могут помочь починить резину и пластик, а также обработать разные поверхности, если они не откручиваются, заклинили, окислились или скрипят. Однако во времена наших дедов существовали совсем другие универсальные средства, которые помогали при скрипах пластика, запотевания окон и многое другое.

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К примеру, хозяйственное мыло может помочь не только в доме, но и в машине. С ним можно натирать скрипящие элементы кузова и салона. Если окна запотели, мылом можно натереть стекло, а если возникла проблема со скрипом во время открывания двери, то резинки можно смазать мылом. Эти советы могут показаться пустяками, но они могут помочь сэкономить деньги и спасти время.

Самый интересный лайфхак, который может стать очень полезным – это тот, который позволяет доехать до дома в случае пробоя топливного бака. В прошлом большинство топливных баков были выполнены из металла, что приводило к их ржаванию и протеканию. Поэтому, наши родители и деды в свое время использовали хозяйственное мыло, чтобы закупорить небольшие отверстия и предотвратить протечку. При контакте хозяйственного мыла с бензином образуется густая консистенция, чем-то напоминающая расплавленную пластмассу. Она позволяла временно закупорить появившиеся небольшие отверстия и добраться до СТО или гаража для дальнейшего ремонта. На время это решало проблему, но в дальнейшем все же стоит устранить протекание.

Обычная поваренная соль может помочь в борьбе с влажностью в салоне. Когда-то эта приправа использовалась для избавления от стекла в зимний период от излишней влаги, а также от парникового эффекта во время дождя. Кроме того, поваренная соль или хлорид натрия могут быть полезны, если на коврах или соединительных стыках кузова появилась плесень.

Аспирин может пригодиться не только человеку, но и автомобилю. Этот лайфхак использовали в древности для оживления разряженного свинцово-кислотного аккумулятора, добавляя порошок аспирина в банки с пластинами. Реакция ацетилсалициловой кислоты с серной кислотой может обеспечить необходимый заряд для запуска двигателя. Но сейчас для этого есть специальные электрические бустеры, обеспечивающие заряд более эффективно. Коктейль аспирина и уксуса может помочь справиться с засорением в системе стеклоочистителя, раскоксовывая форсунки от налета.

Однако все эти дедовские методы не советуют проверять на современных автомобилях или применять только в критических ситуациях.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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