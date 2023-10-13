Зачем свитера класть в морозильник: неожиданный трюк

В период холодов нет ничего лучше, чем теплая шерстяная одежда. Он хорошо согревает, однако и нуждается в особом уходе.

Хрупкие ткани, такие как шерсть и кашемир, могут повредиться после стирки в стиральной машинке. Они могут оказаться жесткими, потерять мягкость и даже уменьшиться в размерах.

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Специалисты по santeplusmag.com утверждают, что шерстяную одежду перед тем как стирать, нужно выморозить. То есть уложите его в морозильную камеру, прежде чем класть в стиральную машинку. Этот совет, который может показаться странным, помогает защитить материал и сохранить его качество.

Отмечается, что просто поместить свитера в полиэтиленовый пакет и положить в морозильную камеру на 3-4 часа.

"Низкая температура морозильника стягивает волокна вашей шерстяной одежды и защищает их, чтобы они могли сохранить свою мягкость. Затем положите их в машину на соответствующем цикле, и вы увидите, что ваши шерстяные свитера будут целыми", – пишет издание.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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