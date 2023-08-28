Зачем в 'хрущевках' делали окно между ванной и кухней: ответ вас удивит

Многие люди, проживавшие или просто находившиеся в старых советских квартирах, вероятно, размышляли о назначении окошка между ванной и кухней.

Об этом пишет radiotrek.

Цель окошка между кухней и ванной в хрущевках – очевидные и не совсем причины.

Дело в том, что в хрущевках помещения кухни и санузла всегда находились рядом, это позволяло объединить один сток для водоснабжения и канализации, что приводило к сбережению ресурсов.

Ответ на вопрос, зачем в советских квартирах делали окно в ванной, кажется достаточно простым – для экономии электроэнергии.

Свет, проникавший через окно из кухни, освещал ванную или туалет, таким образом экономя электроэнергию.

Кроме того, при отключении электроэнергии такое окно могло стать источником естественного освещения.

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Также окно в ванной выполняло функцию технического отверстия для обеспечения безопасности.

В случае взрыва газа образовавшаяся волна имела возможность найти выход через окно, тем самым защищая стены от повреждений.

Функция окна между ванной и туалетом – простое объяснение

Вероятно, оно помогало решить проблему с влагой и образованием плесени. Когда ванна наполнялась паром, а воздух насыщался влагой, можно было открыть внутреннее окно для быстрой и эффективной вентиляции.

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