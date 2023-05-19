Загадочный артишок: что вкусного приготовить из удивительного плода

Артишок – многолетнее растение, имеющее съедобные бутоны. Это низкокалорийный продукт, что делает его привлекательным для людей, которые следят за своей диетой. А еще артишоки известны своим особым вкусом и текстурой.

Артишоки можно готовить как картошку – варить, жарить, тушить, запекать. Предлагаем вам, если вы этого не делали, попытаться приготовить этот продукт по простым рецептам.

Вареные бутоны артишока. Для этого нужно срезать верхушку артишока, удалить наружные жесткие листочки, а затем поместить их в кипящую подсоленную воду на примерно 20-30 минут. Готовность артишока можно проверить, попытавшись вытащить один наружный лист – он должен отделяться легко. После варки артишок можно использовать как основное блюдо или как дополнение к другим блюдам.

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Запекание – перед печенью из бутонов артишоков нужно удалить верхушку и наружные твердые листья, а затем поместить их в форму для запекания. Слегка полить оливковым маслом, посолить и приправить по вкусу. Жарьте артишоки в духовке при температуре 180-200°C в течение 30-40 минут или пока они не станут мягкими и золотистыми.

Артишоки можно также жарить. Это роскошное блюдо, когда артишоки погружаются в разбитое яйцо или тесто, а затем жарятся в разогретом масле до золотистого цвета.

Артишоки часто используются в блюдах, таких как салаты, пиццы, паста, разнообразные соусы и многие другие. Они обладают многоценными пищевыми свойствами и считаются полезными для организма.

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