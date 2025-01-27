Загранпаспорт за 3 дня: сколько придется заплатить в 2025 году

Загранпаспорт – это официальный документ, подтверждающий личность гражданина Украины при выезде за пределы страны. Он также необходим для обеспечения правовой защиты во время пребывания в других государствах.

В Украине можно воспользоваться услугой срочного оформления загранпаспорта и документ будет готов уже через три дня после подачи заявления. Редакция сайта UAportal разъясняет, какие требования следует выполнить для того, чтобы быстро оформить загранпаспорт в 2025 году.

Как быстро оформить загранпаспорт

В Украине в 2025 году можно получить загранпаспорт за три рабочих дня, вместо обычных 7 или 20 дней, как указано на сайте "Дія". Однако для этого необходима важная причина, например срочное лечение за границей или смерть близкого родственника в другой стране, требующая вашего присутствия на похоронах. Для срочного оформления паспорта необходимо представить следующие документы:

заявление на получение паспорта (анкету предоставляет работник, принимающий документы). При подаче заявления также производится сканирование отпечатков пальцев. Для детей процедура сканирования отпечатков начинается с 12 лет;

паспорт гражданина Украины (для лиц старше 15 лет) и идентификационный код;

свидетельство о рождении или ином документе, подтверждающем факт рождения, выданный уполномоченными органами другой страны (для детей до 14 лет);

квитанция об уплате административного сбора или документ, подтверждающий освобождение от его уплаты;

фотографии размером 10x15 см (можно сделать в ателье или на месте);

предыдущие загранпаспорта, в том числе недействительные (если есть).

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Документы для оформления загранпаспорта лично представляют граждане Украины, которым исполнилось 16 лет и старше. Если ребенку от 12 до 15 лет, все необходимые документы могут подать родители, однако сам ребенок должен присутствовать, поскольку ему будут снимать отпечатки пальцев.

Для детей младше 12 лет родители могут подать документы без присутствия ребенка. Однако обязательно нужно иметь при себе фотографию ребенка размером 10х15 см.

Где оформить загранпаспорт и сколько это стоит

Граждане Украины могут оформить загранпаспорт в следующих учреждениях:

территориальные подразделения Государственной миграционной службы (ГТС);

Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

паспортные сервисы ГП "Документ".

Если заказывать срочный загранпаспорт в Государственной миграционной службе или ЦНАП, стоимость услуги составит 1682 грн, а изготовление документа займет три дня.

Если обратиться в паспортный сервис ГП "Документ" для срочного оформления паспорта за три дня, стоимость услуги будет 2036 грн.

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