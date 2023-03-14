Загранпаспорта из-за разной транслитерации не будут аннулироваться: объяснение

В Украине не будут аннулировать загранпаспорта из-за изменения правил транслитерации. Таким образом, если имя или фамилия лица в ID-карте и загранпаспорте имеют разное написание, они не будут считаться недействительными.

Об этом по результатам заседания комитета правовой политики сообщил в Facebook народный депутат Роман Бабий. По его словам, для этого был приглашен глава ГТС.

"После недавних сообщений об автоматическом аннулировании загранпаспортов на сегодняшнее заседание комитета правовой политики пригласили главу ГТС, чтобы разобраться в этой, мягко говоря, "странной" ситуации", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что глава ведомства Наталья Науменко заявила об остановке процесса аннулирования документов. Действие тех паспортов, которые уже аннулировались в связи с этим, будет возобновлено в ближайшее время.

Уточняется, что около 34 тысяч граждан Украины имеют загранпаспорта с разной транслитерацией. Это вызывает возмущение среди европейских партнеров, ведь разница позволяет злоупотреблять помощью.

Некоторые украинцы обходят ограничения на пребывание за границей и получение помощи, используя для этого свои паспорта. Разница в написании данных означает для системы двух разных людей.

По словам нардепа, с проблемой будут бороться, но не аннулированием паспортов. Будут убеждать сменить документы или просто менять их по истечении срока действия.

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