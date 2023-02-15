Какие документы нужны для выезда за границу с детьми

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украине объявлена общая мобилизация и военное положение. Выезд за границу для многих категорий граждан был запрещен. Право на пересечение государственной границы имеют несовершеннолетние дети, но при определенных условиях.

В Министерстве внутренних дел напомнили, что ребенок в возрасте до 16 лет может выехать из Украины исключительно в сопровождении одного из родителей или совершеннолетнего гражданина, имеющего на руках соответствующее заверенное письменное заявление.

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"Выезд ребенка до 16 лет за пределы Украины во время войны происходит в сопровождении одного из родителей. А также совершеннолетних брата или сестры, других родственников или лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением. Такое заявление должно быть заверено органами опеки и попечительства", – объяснили в МВД.

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Также отмечается, что выехать за границу до 16 лет разрешено даже без нотариально заверенного согласия второго родителя. При выезде взрослый должен предъявить пограничникам паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, ранее стало известно, какая ответственность ожидает мужчин призывного возраста, оставшихся за границей.

Ранее мы писали, разрешается ли выезжать за границу гражданам Украины с видом на жительство в другой стране, а также что будет с военнообязанными мужчинами, выехавшими за границу до полномасштабного вторжения.

Ранее украинцам напомнили, какие документы нужны для выезда из Украины на собственном авто. Также мы писали о том, могут ли вас "завернуть", если выезжать за границу на чужом авто.

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