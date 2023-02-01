Какая ответственность ожидает мужчин призывного возраста, оставшихся за границей

Многие мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет уехали за границу с начала полномасштабной войны и не вернулись. Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, какая административная ответственность угрожает таким гражданам за несоблюдение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

По словам Виктории, по возвращении домой мужчины призывного возраста, которые находились за границей, могут привлечь к административной ответственности.

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Такое правонарушение карается штрафом от 3400 до 5100 грн. Если они нелегально пересекали границу, то дополнительно придется заплатить от 3400 до 8500 грн.

К уголовной ответственности могут привлечь только мужчин, получивших повестку и бежавших за границу. За это им грозит от 3-5 лет заключения.

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Юрист также напомнила о правилах вручения повестки.

"Повестка считается надлежаще переданной, если она вручена военнообязанному под личную подпись. То есть ее нельзя передавать через членов семьи, родственников или друзей. Поскольку мужчина находится за границей и сам не может принять повестку, то и обязанности прибыть в военкомат нет", – добавила юрист.

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По ее словам, правила пересечения границы не соответствуют положениям Основного закона, который предусматривает, что они должны быть определены законом, а не постановлением Кабмина, как это сейчас.

Однако установление факта неконституционности этих правил относится к полномочиям КСУ. По этому поводу должны обратиться президент или народные депутаты – не менее 45 человек, Верховный Суд или уполномоченный Верховной Рады по правам человека, а не физические лица.

Соответственно, доказать в суде отсутствие установленного законным способом запрета на выезд мужчин призывного возраста без решения КСУ о несоответствии Конституции правил пересечения границы почти невозможно.

Ранее начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач рассказал, кто и где имеет право вручать повестки, а юрист Виктория Тютюнникова ответила, является ли законным заполнение повестки на прямо улице перед вручением.

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