Пограничников обязут передавать в ПФУ данные лиц, выехавших за границу или под оккупацию

Пенсионный фонд Украины теперь сможет получать от Государственной пограничной службы Украины информацию о выезде граждан за границу или на оккупированные территории. Кабмин одобрил соответствующие изменения в законодательстве, сообщил 7 февраля представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, соответствующий законопроект предлагает обязать ГНСУ передавать информацию о лицах, выехавших за границу или под оккупацию в ПФУ. Таким образом Пенсионный Фонд сможет реализовать свои полномочия в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Читайте также: В Украине запретили выезд за границу определенным категориям гражданских женщин

Текст этого законопроекта пока не доступен в открытом доступе, поэтому возникает ряд вопросов о выезде в оккупацию. В частности, неизвестны особенности выезда на временно неподконтрольные Украине территории. Однако, согласно действующим нормам, в такой ситуации выплата пенсий не прекращается.

Видео дня

Напомним, ранее стало известно, какая ответственность ожидает мужчин призывного возраста, оставшихся за границей.

Ранее мы писали разрешается ли выезжать за границу гражданам Украины с видом на жительство в другой стране, а также что будет с военнообязанными мужчинами, выехавшими за границу до полномасштабного вторжения.

Ранее украинцам напомнили, какие документы нужны для выезда из Украины на собственном авто. Также мы писали о том, могут ли вас "завернуть", если выезжать за границу на чужом авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!