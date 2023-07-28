Захарова выдала неадекватное заявление об украинцах: 'хотят такого президента как путин' (видео)

Официальная представительница Министерства иностранных дел россии Мария Захарова отметилась скандальным заявлением об украинцах. Она уверена, что гражданам Украины хочется другого президента – такого, как на россии.

"Трагедия украинского народа в том, что они хотят такого президента, как путин, а у них все время те, кого им дает Запад. Это Фрейд, понимаете? Вот то, что происходит с Украиной, во многом объяснил бы Фрейд. Очень быстро и присущими ему категориями", – заявила она в интервью российскому пропагандистскому телеканалу.

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Захарова говорит, что украинцы "внешне ненавидят и очень агрессивны по отношению к путину просто потому, что они хотели, чтобы путин был у них президентом".

"Вот им такой нужен. Открытый, решительный, знающий, разговаривающий не за бумажкой, которую ему прислали из Вашингтона, а потому что он знает, о чем говорит. Он дышит этим, он чувствует. Это удивительный феномен современной Украины, но мне кажется, что это именно так", – заявила Захарова.

Ранее мы сообщали, что минобороны россии и пропагандисты отметились циничными заявлениями после массированного ракетного обстрела Украины.

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