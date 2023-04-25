Займет минимум времени: рецепт лимонного печенья с белым шоколадом

Сладкий вкус белого шоколада отлично подчеркивает легкую лимонную кислинку. Приготовление этого десерта не займет у вас много времени, зато подарит максимум удовольствия.

Ингредиенты:

– Лимон – 1 штука;

– Сливочное масло – 180 г;

– Белый сахар – 170 г;

– Коричневый сахар – 100 г;

– Яйца – 2 штуки;

– Ванильный экстракт – 1½ ч. ложки;

–Мука – 330 г;

– Разрыхлитель – 2 ч. ложки;

–Соль – ¾ ч. ложки;

– Белый шоколад – 200 г.

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Способ приготовления:

1․ Натрите цедру лимона на терке. Должно получиться 2 чайные ложки. Выжмите 1½ столовые ложки лимонного сока.

2․ Духовку разогрейте до 175 °С. Застелите противень бумагой для выпечки или смажьте сливочным маслом.

3 Растопите сливочное масло и добавьте белый и коричневый сахар. перемешайте и дождитесь охлаждения смеси.

4․ Добавьте в масляно – сахарную смесь яйца, ванилин и лимонный сок, перемешайте. Добавьте муку, цедру, разрыхлитель и соль и замесите тесто.

5․ Нарежьте шоколад и добавьте в тесто. Сделайте из теста маленькие шарики и выложите их на противень, не очень близко друг к другу.

6․ Выпекайте 10 – 12 минут.

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