Закон о мобилизации: депутат рассказала, у кого больше не будет отсрочки

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады рассмотрел поправки к законопроекту о мобилизации. Речь идет о правках по предоставлению отсрочки и бронирования.

Было рассмотрено 260 правок, остановились на правке 2105. Об этом сообщила народная депутат Ирина Фриз.

По ее словам, комитетская правка относительно смотрителей принята в следующей редакции:

имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы); в случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

которые являются членами семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе).

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Фриз добавила, что комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан. В частности, комитет не поддержал отсрочку для:

лиц начальствующего состава НАБУ и ДБР;

сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла;

лиц, являющихся религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций;

работников внешкольного образования;

неполнородных братьев/сестер;

творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

В то же время, Комитет поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения – бюджетной и коммерческой.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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