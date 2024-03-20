Законопроект о мобилизации: депутат ответила, будут ли электронные повестки в Украине

Нардепы продолжают обсуждение поправок к правительственному законопроекту о мобилизации. В частности, идет обсуждение штрафов для уклонистов и электронных повесток.

По словам представительницы "Европейской солидарности" в Комитете по нацбезопасности Ирины Фриз, у нардепов пока нет однозначного ответа относительно суммы штрафов. Об этом она рассказала в комментарии для ТСН.

Речь идет об увеличении штрафов до уровня 100-200 тысяч гривен. Фриз указала, что таких сумм во время обсуждения не видела.

"Предполагалось, что работники ТЦК и СП по неявке после оповещения могут подавать в административный суд. По решению суда к человеку, не явившемуся в ТЦК, могут применяться так называемые меры воздействия: ограничение на вождение транспортным средством, или блокирование счетов, или ограничение перемещения, выезда за границу. Непосредственно по отношению к этой правке – была отклонена возможность для представителей ТЦК и СП использовать такие меры воздействия, ведь они были прописаны не четко с точки зрения возможности применения. То есть не было понятно, в каком количестве будут применяться. Один, два или сразу все три мероприятия, которые были изложены в предложении", – указала она.

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Депутат добавила, что комитет почти единодушно был против внедрения в качестве обязанности электронного кабинета.

"Было принято решение, что это будет правом, возможностью для человека в возрасте от 18 до 60 лет после объявления военного состояния переподтвердить свои персональные данные либо через ЦНАП, либо через ТЦК и СП, либо через электронный кабинет, если гражданин согласился его сделать. То есть это право, а не обязанность. Также было отклонено понятие отправки электронных повесток на электронный кабинет", – отметила она.

Фриз выразила надежду, что на следующих неделях законопроект будет подготовлен комитетом для рассмотрения во втором чтении непосредственно в зале парламента.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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