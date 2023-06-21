Закрыть ФЛП теперь можно онлайн в Дії

На портале Дія появилась новая услуга, позволяющая закрыть ФЛП (физическое лицо-предпринимателя) всего за несколько секунд. Об этом сообщил Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, а также министр цифровой трансформации.

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Эта услуга полностью автоматизирована и не включает никакого вмешательства человека. Теперь вам не нужно ждать долго, пока заявление обработают вручную государственным регистратором.

"Продолжаем запускать самые удобные услуги для предпринимателей. Благодарю наших партнеров – Программу EGAP, которая внедряется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии", – добавил Федоров.

Все необходимые данные автоматически получаются из Единого государственного реестра (ЕГР), что делает невозможными ошибки. Вам нужно только проверить эти данные и поставить электронную подпись. После этого заявление будет автоматически обработано. Результат вы получите на свою электронную почту и в своем личном кабинете на портале Дія.

Напомним, в приложении Дія также можно подать заявку на ремонт поврежденного жилья. Украинцы, чьи дома пострадали из-за боевых действий, могут подать онлайн заявление и получить средства на ремонт по программе єВідновлення.

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