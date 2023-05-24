Закуска на скорую руку: рецепт гренок с чесноком и сыром

Эти гренки делаются в духовке и отлично подходят в качестве закуски к праздничному столу или на перекус.

Ингредиенты:

– 8 ломтиков хлеба

– 50 г сливочного масла

– 50 г сыра

– 2-3 зубчика чеснока

– соль, перец по вкусу

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Способ приготовления:

1. Возьмите размягченное сливочное масло и выложите в миску. Добавьте 2-3 измельченных зубчика чеснока и натертый творог, соль и перец.

2. Все ингредиенты хорошо смешайте.

3. Смажьте хлеб готовой чесночно-творожной массой.

4. Переложите хлеб на противень и запекайте в духовке 8-10 минут при температуре 220 градусов.

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