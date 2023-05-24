Закуска на скорую руку: рецепт гренок с чесноком и сыром
Эти гренки делаются в духовке и отлично подходят в качестве закуски к праздничному столу или на перекус.
Ингредиенты:
– 8 ломтиков хлеба
– 50 г сливочного масла
– 50 г сыра
– 2-3 зубчика чеснока
– соль, перец по вкусу
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Способ приготовления:
1. Возьмите размягченное сливочное масло и выложите в миску. Добавьте 2-3 измельченных зубчика чеснока и натертый творог, соль и перец.
2. Все ингредиенты хорошо смешайте.
3. Смажьте хлеб готовой чесночно-творожной массой.
4. Переложите хлеб на противень и запекайте в духовке 8-10 минут при температуре 220 градусов.
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