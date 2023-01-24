Залужный отдал миллионное наследие на нужды ВСУ – The New York Times

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный получил от американца украинского происхождения Григория Степанца миллион долларов в наследство. Все деньги он перечислил на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщает издание The New York Times в материале "Украинцы пожертвовали на армию страны почти 500 миллионов долларов", передача залужных денег на ВСУ состоялась в январе 2023 года. Также сообщается, что передачу денег на нужды армии "подтвердили в пресс-службе военного ведомства".

Читайте также": Залужный рассказал, что нужно Украине для выхода на границы 23 февраля

"...Командующий украинской армией генерал Валерий Залужный в этом месяце пожертвовал военным 1 миллион долларов по наследству, которое он получил от украинского американца Григория Степанца. В военной пресс-службе факт пожертвования подтвердили", – говорится в материале NYT.

Издание пишет, что в прошлом году 22,3 миллиарда гривен, или около 500 миллионов долларов США, украинцы пожертвовали непосредственно на нужды армии. Это были среди прочих предприниматели и физические лица.

В NYT напомнили, что фонд "Вернись живым" собрал для военных 5,3 миллиарда гривен или 132 миллиона долларов. А благотворительный фонд Сергея Притулы собрал 3,5 миллиарда гривен или 87 миллионов долларов.

Недавно, напомним, украинские активисты Притула и Стерненко пообещали новый "хлопок" россиянам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!