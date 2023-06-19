Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага (видео)

Украинские военные из состава 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона подняли флаг Украины в Пятихатках. Населённый пункт был зачищен от врага.

Видео, как нашим бойцам удалось выгнать врага и взять контроль в Пятихатках, опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Телеграм-канале.

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"Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских окупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Слава Украине и ее воинам", — подписал Залужный эти кадры.

Напомним, на Запорожском и Бердянском направлениях фронта украинские бойцы освободили от российских боевиков за две недели уже 8 населенных пунктов.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, подразделения ОСУВ "Таврия" на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.

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