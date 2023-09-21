Замедляют старение и улучшают внешний вид: какие продукты следует есть женщинам после 50

Чтобы сохранить здоровье, выглядеть младше и хорошо себя чувствовать, важно обращать внимание на свое питание. Эксперты рекомендуют включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами, полифенолами, витаминами и минералами. Это особенно актуально для женщин после 50 лет.

Девять полезных продуктов для женщин старше 50 лет, способствующих сохранению здоровья и младшего вида:

Орехи

Орехи, в частности миндаль и бразильские орехи, содержат фенолы и минеральный селен, поддерживающие упругость и упругость кожи. Антиоксиданты в орехах помогают снизить признаки старения, а полезные омега-3 жиры способствуют уменьшению отложений жира.

Виноград

Красный виноград богат ресвератролом, мощным антиоксидантом с антивозрастными свойствами. Он способствует долголетию и улучшению физического здоровья.

Рыба

Морская рыба обеспечивает полезными жирными кислотами, поддерживающими здоровье кожи и оказывающими положительное влияние на сердце и мозг.

Овсянка

Целозерновая овсянка снижает уровень вредного холестерина, улучшает пищеварение и снабжает организм марганцем, необходимым для кожи.

Помидоры

Помидоры содержат ликопин, антиоксидант, защищающий от ультрафиолетового излучения и способствующий здоровью кожи.

Черника

Черника, с высоким уровнем антиоксидантов среди фруктов и овощей, помогает защитить кожу от признаков старения.

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Яблоки

Яблоки содержат витамин С, который способствует синтезу коллагена и поддерживает здоровье кожи.

Морковь

Морковь богата витамином A, который помогает предотвратить старение кожи и улучшает общее состояние.

Авокадо

Авокадо восстанавливает коллаген и содержит полезные ненасыщенные жиры, полезные для сердца и зрения.

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