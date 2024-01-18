Заместитель министра обороны назвала сроки внесения нового законопроекта о мобилизации в ВР

Когда правительство внесет новый законопроект о мобилизации в Украине на рассмотрение Верховной Рады

Внесение законопроекта о мобилизации является важным шагом для обеспечения эффективной обороны Украины. Новые нормы позволят мобилизовать большее количество людей и повысить боеспособность Вооруженных Сил Украины.

Кабинет министров Украины планирует внести в Верховную Раду отредактированный законопроект о мобилизации уже несколько недель. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

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Калмыкова отметила, что новая редакция законопроекта должна пройти определенный путь согласования в правительстве, но будет в Раде в ближайшее время.

"Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель", - сказала она.

Замминистра обороны также добавила, что начало реализации норм законопроекта также ожидается в течение недель или месяца.

Законопроект предусматривает ряд изменений в действующее законодательство о мобилизации. В частности, предлагается:

Уменьшить возраст подлежащих мобилизации военнообязанных с 60 до 57 лет.

Разрешить мобилизовать военнообязанных, имеющих инвалидность I-II группы, если они способны выполнять военные обязанности.

Ввести механизм отсрочки от мобилизации для мужчин, имеющих троих и более детей младше 18 лет.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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