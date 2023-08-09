Заморозка и ацетон: как очистить одежду от суперклея

Если вы запачкали одежду суперклеем, действовать нужно немедленно, поскольку суперклей очень быстро затвердевает. Но даже если клей уже высох, существуют разные способы вывести его.

О них расскажет Novyny Live.

Попробуйте натереть пятно соком лимона – это помогает удалить пятна суперклея. Вылейте чайную ложку лимонного сока на пятно, подождите 15 минут, посыпьте кухонной солью и оставьте еще на 15 минут. Затем отправьте вещь в стиральную машину.

Чтобы освободиться от засохшего клея, вам может помочь морозильник. Положите вещь туда в час. Холод сделает клей хрупким, и его легко будет соскоблить.

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Начните соскребать сухой клей из одежды и замочите ее в холодной воде. Затем нанесите на пятно стиральный порошок и протрите мягкой щеткой. Закончите, выправив вещь в теплой воде.

Другой вариант – смочите пятно бензином, оставьте на десять минут, затем промойте в теплой воде с использованием хозяйственного мыла.

Ацетон или средство для снятия лака также может потребоваться. Промокните ватные диски этим средством, приложите к пятну на обе стороны ткани и оставьте на 10 минут, положив сверху фитиль, чтобы способствовать реакции с тканью.

С этими простыми советами пятна суперклея на одежде больше не будут проблемой.

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