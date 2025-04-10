Заморозки, снег и штормовой ветер: прогноз погоды в Украине на 11 апреля.

В эту пятницу, 11 апреля, страну еще будут держать ночные заморозки, мокрый снег и сильный ветер. 12 апреля станет переходным днем — тогда начнет проявляться тенденция к потеплению.

А на Вербное воскресенье по всей территории Украины температура воздуха поднимется до комфортабельных +12…+17 °C. Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

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Ночь 11 апреля останется холодной: ожидаются заморозки от 0 до -4 °C, только на юго-востоке будет несколько теплее - до +4 °C. В дневные часы теплее всего будет на востоке страны — до +11 °C. В центре воздух прогреется до +8 °C, а в северных и южных областях - до +6 °C. Самые низкие показатели ожидаются на мероприятии только +1…+5 °C.

На юге прогнозируется сложная погода: мокрый снег, налипание снега и штормовой ветер. Также влажно будет на западе и местами в центре страны.

Раньше мы рассказывали, что после потепления придет внезапный холодный фронт в Киев.

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