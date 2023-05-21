Запеканка для ленивых: рецепт болгарской баницы из лаваша и творога

Баница – это ленивый пирог из листового теста и сыра родом из Болгарии. Чтобы еще больше упростить рецепт, мы заменим тесто на листовой лаваш.

Ингредиенты:

– Лаваш – 3-4 листа

– яйца – 5 шт.

– Соль, перец – по вкусу

– Сметана, кефир или молоко – 250-300 мл

– Сыр – 600-700 гр.

- сливочное масло -50-60 гр.

Способ приготовления:

1. Нарежьте лаваш на квадраты.

2. Приготовьте начинку: вбейте яйца в миску, добавьте к ним сметану, кефир или молоко. Размешайте и всыпьте творог.

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3. Добавьте соль и перец по вкусу и перемешайте.

4. В форму выложите лаваш, натрите масло, снова лаваш и творожную начинку. Продолжайте до окончания ингредиентов. Последним должен идти лаваш.

5. Смажьте запеканку кефиром или сметаной и выпекайте при 180 градусах 40-45 минут.

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