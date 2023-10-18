Запомните одно обычное правило: Как поддерживать чистоту и порядок дома и на рабочем месте

Что делать, чтобы дома и на рабочем месте всегда было чисто

Подумайте о следующем сценарии: вы возвращаетесь домой после работы, оставляя свой пиджак на стуле, а неоткрытые листы остаются на кухонном столе. Во время обеда вы откладываете тарелку и чашку, планируя помыть их позже, и оставляете грязную одежду на полу ванной, обещая себе стирать ее, когда потребуется. При этом вы читаете сообщение от друга, но откладываете ответ на него.

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Однако почему бы не упростить свою жизнь, выполняя небольшие дела, которые могут занять всего одну минуту. Если делать их сразу, вы можете поддерживать порядок вокруг себя и эффективно тратить время на более важные дела, которые сделают вашу жизнь более насыщенной и счастливой, пишет news.vn.

Часто легко откладывать мелкие дела, поскольку они не выглядят столь срочными. Но вот проблема: когда вы постоянно откладываете эти небольшие задачи, их количество растет, а беспорядок и стресс тоже растут.

Один из способов избежать этой перегрузки и достичь спокойной жизни – это соблюдать "Правила одной минуты". Это очень просто: любую задачу, которую можно выполнить за 60 секунд или менее, следует выполнить сразу, не откладывая на потом.

По этому правилу, если задача занимает меньше минуты, оно следует делать без промедления. Это помогает поддерживать порядок дома, уменьшает негативные моменты и обеспечивает больше покоя.

Представим тот же сценарий, но с использованием "Правила одной минуты". Вернувшись домой, вы сразу же после пересечения порога вешаете пиджак на свое подходящее место. Вы раскрываете конверты и удаляете лишние бумаги в помойку. После обеда вы быстро моете посуду и бросаете грязную одежду в стиральную машину. Вы также оперативно отвечаете на сообщения от друга, не откладывая его на потом.

Это правило может применяться не только дома, но и на работе. Немедленно отвечайте на электронные письма во избежание переполненного почтового ящика в конце дня. Отправляйте отчеты, если они готовы, вместо того чтобы откладывать их на потом.

На практике "Правило одной минуты" может облегчить многие аспекты жизни. Произведите минуту на уборку автомобиля от остатков пищи или лишних вещей, вместо того чтобы допускать их накопление. Оплачивайте счета онлайн сразу после их получения, чтобы избежать забвения или утраты их. Удалите сорняки, пока они не разрослись. Записывайте свои идеи в тот момент, когда они приходят вам на ум. Изучите своих детей убирать свои игрушки за одну минуту.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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