'Запорожский мститель' сбил Су-25 россиян под Мелитополем, еще один повредили

Украинские военные уничтожили российский истребитель Су-25 под временно оккупированным Мелитополем. Еще один такой самолет был поврежден.

Об этом сообщили на странице Национальной гвардии Украины в Facebook. Ликвидацией вражеских самолетов занимался "Запорожский мститель".

"На Запорожском направлении противник активно использует боевую авиацию. 25 мая оккупационные войска рф пытались нанести поражение по позициям сил обороны Украины с применением пара Су-25 с воздуха. В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы – "Запорожский мститель" и его боевой побратим. Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям по ПЗРК", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате боевой работы первый самолет Су-25 был полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться. Второй самолет был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку.

"Тогда в конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма. Перед этим раздались глухие взрывы. Гвардиец на псевдо "Запорожский мститель" в общей сложности уничтожил 7 вражеских самолетов. Боевые собратья продолжают защищать небо!" – добавили в Нацгвардии.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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