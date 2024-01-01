Запретить управление авто и взятие кредитов: В ВР планируют ввести новые ограничения для ухилянцев

В Верховной раде хотят запретить уклонистам выезжать за границу и получать права авто

Правительство Украины внесло в Верховную Раду проект закона, предусматривающий значительное усиление норм мобилизации. Среди других важных положений этот законопроект также внесет ограничения для граждан призывного возраста, касающиеся их права на управление транспортными средствами, проведение операций с имуществом (включая движимое), распоряжение деньгами и ценностями.

Согласно проекту закона, граждане, не явившиеся в территориальных военных комиссариатах (ТЦК), подпадают под следующие ограничения, сообщил "Железный нардеп".

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Запрет выезда за границу.

Запрещение проведения сделок с движимым и недвижимым имуществом.

Ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения.

Ограничение права на использование и распоряжение денежными средствами и другими ценностями.

Отказ в заключении кредитного договора, договора ссуды.

Приостановка получения льгот и услуг от государства.

Эти меры предназначены для более эффективной регламентации мобилизационных процессов и повышения готовности к возможным вызовам национальной безопасности.

Проект закона вызвал резвые обсуждения в украинском обществе. Одни эксперты считают, что эти ограничения необходимы для обеспечения успешной мобилизации в случае необходимости. Другие же считают, что они слишком жесткие и могут привести к нарушению прав граждан.

Однако важно отметить, что проект закона пока находится на рассмотрении в Верховной Раде. Его окончательная редакция может изменяться в ходе обсуждений.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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