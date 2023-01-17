Запрос "даня кашин умер" периодически взлетает в трендах: что происходит

В сети обсуждают смерть российского блогера и музыканта Дани Кашина. Новость об этом взлетела в трендах по запросам в Google.

Информация о том, что Кашин умер, появилась вечером 15 января на его телеграм-канале.

На видео показано, как плачущая женщина с розовыми волосами, скорей всего его мать, жалуется, что сына больше нет в живых.

Позже женщина отредактировала эту запись, написав, что это была шутка.

Сам Кашин на канале записал видеообращение, объяснив, что он жив.

Он также оправдался перед подписчиками и сказал, что он не нейросеть и показал дату на своем телефоне.

Отметим, что на странице Кашина в Instagram последняя запись датирована 25 декабря 2022 года.

Ниже можно посмотреть количество запросов про смерть Кашина со всего мира и с территории россии.

Что известно про Даню Кашина

Это российский рэп-исполнитель, блогер и стример. Родился в 1996 году в Казани.

Занимался созданием музыкальных роликов и пародий и публиковал их на своих каналах. В 2021 год году начал проводить стримы на YouTube, а в 2022 году перебрался на Twitch.

Из открытых источников известно, что Данила Кашин выступал с концертами по россии, а также был приглашенной звездой на фестивалях блогеров.

Отметим, что это не первая провокация блогера на тему смерти.

Ранее про смерть Дани Кашина сообщали в 2019 году.

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