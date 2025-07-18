Зеленский назначил Умерова секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины

В пятницу, 18 июля, президент Владимир Зеленский объявил о назначении Рустема Умерова на должность секретаря Совета национальной безопасности Украины. Это решение было принято в рамках обновления руководства оборонного ведомства.

Соответствующий указ №496/2025 был обнародован на официальном сайте президента. Зеленский также подписал указ об увольнении Александра Литвиненко с должности секретаря СНБО.

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До этого Умеров занимал пост министра обороны Украины.

17 июля Министром обороны был назначен Денис Шмыгаль, который до этого занимал должность премьер-министра Украины с 4 марта 2020 года – дольше всех его предшественников. За его кандидатуру на должность главы Минобороны проголосовали 267 депутатов Верховной Рады.

Напомним, ранее мы писали, что Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины.

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