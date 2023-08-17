Зеленский подписал указ об увольнении областных военкомов

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский на специальном заседании СНБО объявил о решении уволить всех областных руководителей Территориальных центров комплектования. 17 августа глава государства подтвердил свое решение соответствующим указом.

На сайте главы государства опубликован текст документа:

О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины"

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины" (прилагается).

2. Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования.

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Этим указом Зеленский утвердил решение СНБО "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины".

Напомним, что против одесского военкома Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. Суд отправил его под арест на 60 дней.

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