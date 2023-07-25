rus
Українська
Происшествия

Суд отправил одесского военкома Борисова под стражу

Анастасия Крыщук

Суд отправил одесского военкома Борисова под стражу

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову. Мужчину поместили под стражу на два месяца, до 22 сентября.

Суд разрешил возможность внесения залога в размере 150 миллионов гривен. Об этом сообщает "Суспільне".

Прокуратура просила арест без права на внесение залога. В суде прокурор заявил, что Борисов скрывался от следствия, менял номер телефона и адрес.

Читайте также: Пытался сбежать: ДБР задержало бывшего одесского военкома Борисова в Киеве (фото, видео)

Борисов в суде не признал вину. Бывший военком убеждал, что не скрывался от следствия и сам добровольно приехал из Одессы в Киев.

По словам подозреваемого, его задержали вблизи главного следственного управления ГБР, куда он направлялся с адвокатами. Адвокаты просили суд отказать прокуратуре и избрать ему меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Суд отправил одесского военкома Борисова под стражу

Скандал с Борисовым

В мае правоохранители возбудили против начальника Одесского областного территориального центра комплектования уголовное дело по подозрению в продаже "белых билетов". Борисов был отстранен от исполнения служебных полномочий.

Впоследствии журналисты выяснили, что жена военкома во время войны приобрела себе элитный автомобиль, а семья подозреваемого купила у Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об инициировании проверки военкоматов по всей Украине, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения.

Напомним, ДБР сообщило о подозрении бывшему руководителю Одесского регионального центра комплектования Евгению Борисову 22 июля. Зеленский подтвердил подозрение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Происшествия