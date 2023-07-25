Суд отправил одесского военкома Борисова под стражу

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову. Мужчину поместили под стражу на два месяца, до 22 сентября.

Суд разрешил возможность внесения залога в размере 150 миллионов гривен. Об этом сообщает "Суспільне".

Прокуратура просила арест без права на внесение залога. В суде прокурор заявил, что Борисов скрывался от следствия, менял номер телефона и адрес.

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Борисов в суде не признал вину. Бывший военком убеждал, что не скрывался от следствия и сам добровольно приехал из Одессы в Киев.

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По словам подозреваемого, его задержали вблизи главного следственного управления ГБР, куда он направлялся с адвокатами. Адвокаты просили суд отказать прокуратуре и избрать ему меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Скандал с Борисовым

В мае правоохранители возбудили против начальника Одесского областного территориального центра комплектования уголовное дело по подозрению в продаже "белых билетов". Борисов был отстранен от исполнения служебных полномочий.

Впоследствии журналисты выяснили, что жена военкома во время войны приобрела себе элитный автомобиль, а семья подозреваемого купила у Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об инициировании проверки военкоматов по всей Украине, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения.

Напомним, ДБР сообщило о подозрении бывшему руководителю Одесского регионального центра комплектования Евгению Борисову 22 июля. Зеленский подтвердил подозрение.

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