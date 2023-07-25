Суд відправив одеського військкома Борисова під варту

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову. Чоловіка помістили під варту на два місяці, до 22 вересня.

Суд також дозволив можливість внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Про це повідомляє "Суспільне".

Прокуратура просила арешт без права на внесення застави. У суді прокурор заявив, що Борисов переховувався від слідства, змінював номер телефону та адресу.

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Борисов у суді не визнав провину. Колишній військком переконував, що не переховувався від слідства і сам добровільно приїхав з Одеси до Києва.

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За словами підозрюваного, його затримали поблизу головного слідчого управління ДБР, куди він прямував з адвокатами. Адвокати просили суд відмовити прокуратурі та обрати йому запобіжний захід не пов’язаний із триманням під вартою.

Скандал з Борисовим

У травні правоохоронці відкрили проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування кримінальну справу за підозрою у продажі "білих квитків". Борисова відсторонили від виконання службових повноважень.

Згодом журналісти з'ясували, що дружина військкома під час війни придбала собі елітний автомобіль, а родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні, а Сухопутні війська відзначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику Одеського регіонального центру комплектування Євгену Борисову 22 липня. Зеленський підтвердив підозру.

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