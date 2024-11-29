Зеленский пообщался с Шольцем: обсудили разговор канцлера с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, во время которого обсудили детали звонка Шольца к российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом президент написал в телеграмме.

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Глава государства выразил благодарность Германии за ее лидерство в оказании помощи Украине, в частности, системами ПВО Patriot и IRIS-T, которые уже спасли тысячи жизней.

"Спасибо канцлеру за готовность и дальше поддерживать Украину, в частности нашу оборону против российской агрессии и обеспечения нашей устойчивости. Мы обсудили двусторонние шаги и инициативы партнеров, которые могут усилить наше государство", – отметил Зеленский.

Президент отметил важность усиления давления на Россию и укрепления украинских позиций, ведь это ключ к достижению справедливого мира.

Шольц со своей стороны поделился деталями своего разговора с Путиным.

"Очевидно, только сочетание силы оружия и дипломатии может заставить агрессора прекратить войну. Мир возможен только из-за проявления силы", – резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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