Зеленский предложил Залужному "остаться в команде", Залужный ответил о "необходимости перемен" (фото)
Зеленский предложил Залужному 'остаться в команде', Залужный ответил о 'необходимости перемен' (фото)
Президент Украины предложил Залужному оставаться в команде и в дальнейшем исполнять обязанности Главнокомандующего ВСУ.
Прямой язык президента:
Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиту Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.
Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины.
Время для такого обновления – именно сейчас.
Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.
Обязательно победим!
Слава Украине!