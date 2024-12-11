Зеленский заявил о рекордных потерях российской армии в ноябре и декабре на войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия за последние месяцы понесла рекордные потери в боях против Украины.

"Российская армия, как в ноябре, так и в декабре, тратит рекордное количество своих бойцов в боях и штурмах. Эти месяцы стали периодом наибольших потерь для врага", - подчеркнул президент. Об этом он написал в telegram после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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Зеленский также поблагодарил украинских военных за удары по военным объектам России и ее топливно-энергетической инфраструктуре, которая используется для поддержки агрессии против Украины.

По словам Сырского, украинские силы максимально снижают военный потенциал России, что является "основной целью на данном этапе". Он также доложил о ситуации в районах Курской операции, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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