Зеленые праздники 2023: когда празднуем Троицу, традиции и запреты

Троица является очень важным праздником и отмечается наравне с Пасхой и Рождеством. В этот день почитается триединство Бога-Отца, Сына и Святого Духа.

Когда празднуем

Троицу в 2023 году будем праздновать 4 июня. Католики празднуют Зеленые праздники на неделю раньше – 28 мая. Празднование Троицы длится три дня.

Традиции

С самого утра в храмах проходят богослужения. В ночь перед праздничным днем проводится вечер с чтением молитвы о даровании Святого Духа и упоминаниями его появления перед апостолами. Кроме того, в этот день проходит празднование дня рождения Церкви.

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Есть традиция на Зеленые праздники украшать дом травами. В народе их называют аиром. К нему добавляют любисток, полынь, чабрец.

На Троицу ходят в гости к друзьям и родственникам и обильно накрывают столы. Пекут каравай – это главное блюдо этого дня. На Зеленые праздники принято танцевать и петь.

Кроме того, на Троицу обычно засылали сватов. Наши предки верили, что если обручиться на Зеленые праздники, а на Покров жениться – семейная жизнь сложится счастливо.

Перед Троицей в доме наводят порядок, выбрасывают ненужные вещи. В родительскую субботу накануне поминают умерших родственников.

Что запрещено делать на Троицу

Как и в остальные большие церковные праздники, на Зеленые праздники нельзя:

– заниматься домашней работой и физическим трудом;

– плести, вязать, вышивать;

– ссориться;

– злословить.

– ходить в лес;

– рубить деревья.

Напомним, мы уже писали о значении Дня вышиванки.

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