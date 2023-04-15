Ждали конца света: в Кении члены секты довели себя до смерти от голода

В Кении (государство на востоке Африки) четыре члена секты умерли в ожидании на исходе света. Еще десять истощенных людей доставили в больницу, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает издание "Монитор", несколько дней назад члены Международной церкви пастора Пола Маккензи Good News (Хорошие новости) ушли в лес, ожидая конца света и второго пришествия Христа. Основатель секты заставлял последователей голодать для "обретения вечной жизни".

Сотрудники полиции, следившие за деятельностью Маккензи, выяснили, где находятся члены Good News, и совершили рейд. Во время проверки правоохранители обнаружили тела трех мужчин и женщины. По предварительным данным, они скончались от голода.

Читайте также: "Наконец-то научилась читать и писать": в Кении умерла старейшая школьница, которой было 100 лет

Отмечается, что с 2017 года полиция Кении возбуждала против Маккензи дела по разным обвинениям, однако он оставался на свободе. В марте пастор был арестован по подозрению в причастности к смерти от голода двоих детей. Его освободили под залог в размере 10 000 кенийских шиллингов.

Полиция допрашивает одного из спасенных мужчин, найденных 13 апреля 2023 года голодающими в селе Шакахола в округе Килифи в больнице Малинди.

Один из участвовавших в рейде правоохранителей рассказал, что голодающих членов секты нашли в очень плохом состоянии, другие потеряли сознание по дороге в больницу.

В полицейском отчете подтверждается эта информация: "Мы получили сообщения о незнающих гражданах, умирающих от голода под предлогом встречи с Иисусом после того, как подозреваемый Макензи Нтенге, пастор Международной церкви Good News, им промыл мозги".

В настоящее время у погибших сняли отпечатки пальцев для идентификации, поскольку у большинства из них не было ни документов, ни мобильных телефонов.

Полиция уже идентифицировала тех, кто был госпитализирован в критическое состояние. Младшему пострадавшему было 17 лет, другим – от 30 до 50.

Расследования полиции показывают, что в своем доме глава секты Маккензи убеждал своих последователей голодать и ожидать конца света. Некоторые из них подозреваются в ужасных преступлениях, среди которых убийство собственных детей.

В Кении Маккензи обвиняют в манипулировании местными жителями из-за обезображенных, экстремальных религиозных учений и страха перед неизвестным в погоне за спасением, что привело к смерти многих.

Сам Маккензи, отец семерых детей, в интервью местным СМИ говорил, что имеет духовную пророческую силу и утверждал, что видел "явление Иисуса". Он утверждал, что это основополагающий принцип его христианства, но говорил, что прекратил проповедовать в 2019 году.

Напомним, в 2021 году в западной Кении люди убили сбежавшего из-под стражи серийного убийцу детей Мастена Ванджалу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!