Желтые листья у помидоров: что с этим делать

Уход за помидорами – это сложный и ответственный процесс, но даже с лучшим уходом могут возникать ситуации, когда листья растения начинают желтеть.

Однако UAportal поделится с вами методами, которые помогут устранить эту проблему.

Причины желтения листьев помидоров могут быть разнообразными. Например, поврежденные корни растения могут быть следствием действия вредителей или ошибки при пересадке рассады. В этом случае листья начинают желтеть, поскольку растение сосредотачивает всю свою энергию на восстановлении корневой системы. После завершения процесса восстановления цвет листьев вернется к зеленому.

Недостаточное количество питательных веществ, таких как азот, калий и фосфор, также может приводить к желтению листьев. Недостаточное питание может являться следствием несвоевременного внесения удобрений или недостаточного плодородия почвы.

Также помидоры реагируют на нехватку или избыточное количество воды. Если растение сталкивается с недостатком влаги, листья желтеют, скручиваются и опадают. С другой стороны, излишняя поливка также может привести к желтению листьев, поскольку это приводит к недостаточному усвоению азота.

Воздействие пылких солнечных лучей также может вредить растению, приводя к желтению листьев. В сильный жаркий период рекомендуется обеспечить тень для помидоров в течение первых недель.

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В свою очередь, чтобы избежать желтения листьев и спасти помидоры, можно воспользоваться некоторыми домашними методами.

К примеру, использование куриного помета. В сосуд добавьте органику на треть и залейте водой. Оставьте бродить в течение трех дней. Добавьте стакан пепла. После приготовления поливайте каждый куст литром настоя.

Раствор молока с йодом поможет прикормить растение и избавит его от желтения. Для этого смешайте литр молока, 10 л воды, 1-2 мл йода. Полученной смесью опрыскивайте помидоры 2-3 раза в месяц.

Также можно использовать мочевину для улучшения развития помидоров. Возьмите 10 г вещества и 1 литр теплой воды. Затем разведите еще 10 литров воды, мочевина должна раствориться. Перед использованием увлажните землю.

Помните, что уход за помидорами требует внимания и заботы, и правильный подход поможет сберечь ваши растения здоровыми и плодоносными.

Напомним, для улучшения урожайности помидоров нужно попытаться высаживать растения в сопутствующих условиях.

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