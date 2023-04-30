Женский гороскоп: какой цвет волос идеально подойдет вам по знаку зодиака

Весна для многих является временем перемен, когда хочется оставить позади все неудачи и начать жизнь с чистого листа. Для некоторых залогом нового жизненного этапа является смена имиджа, ведь это дарит вдохновение и силы покорять новые высоты.

По словам астрологов, у каждого знака зодиака есть цвет волос, который является идеальным. Читайте, какой именно подойдет вам.

Овны амбициозные и обладают вспыльчивым характером. Лучшим выбором для них будут огненные оттенки, такие как красный, медный и каштановый.

Тельцы известны своей практичностью и чувственностью, поэтому шоколадно-коричневый оттенок для них просто идеальный. Подойдет также карамельный.

Близнецы очень общительные и открытые, ими руководят эмоции. Им стоит обратить внимание на мелирование или омбре, в которых сочетают несколько оттенков.

Раки известны своей эмоциональностью. Они любящие, заботливые, интуитивные и чрезвычайно преданные люди, которым нравится естественный цвет волос. Такие оттенки, как темно-коричневый или черный, могут дополнить их эмоциональную и интуитивную натуру.

Львы уверенные в себе и харазматичные личности. Солнечные оттенки, такие как золотистый блонд или медовый блонд, вполне под стать характеру.

Девы известны своим интеллектом и вниманием к деталям. Аккуратные и изысканные оттенки, такие как пепельный, платиновый или серебристый блонд станут для них лучшим выбором.

Весы отличаются своей уравновешенностью и спокойствием. Они любимцы публики и умудряются удивлять всех во время публичных выступлений. Гармоничные и сбалансированные оттенки, такие как золотистый блонд или розовое золото, именно то, что им нужно.

Скорпионы – это сложные личности, которые любят экспериментировать и обожают авантюры. Интенсивные и интригующие оттенки, такие как фиолетовый, темно-фиолетовый или черный, могут подчеркнут их страстный характер.

Стрельцы известны своей импульсивностью и оптимизмом. Они все время в движении, поэтому такие оттенки как огненно-красный, медный или ярко-оранжевый, отлично подчеркнут особенности их характера.

Козероги любят порядок во всем и против экспериментов, чего бы это не касалось. Практичные оттенки, такие как черный, темно-коричневый или пепельный блонд, станут лучшим выбором для них.

Водолеи известны своей оригинальностью и независимостью, они умеют привлекать к себе внимание. Такие оттенки, как синий, фиолетовый или розовый, отлично подойдут им.

Рыбы известны своей чувствительностью и интуицией. Мечтательные и романтичные оттенки, такие как пастельно-розовый, бирюзовый или лавандовый, могут дополнить их интуитивную и чувствительную натуру.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.