Жестоко унижала подчиненного: замминистра по делам ветеранов уволили

Бывший военный и журналист Евгений Шибалов заявил об увольнении из Министерства по делам ветеранов из-за оскорбительного отношения со стороны руководства 16 декабря 2024 года Шибалов опубликовал сообщение, в котором сообщил о подаче заявления на увольнение.

Он занимал должность начальника Управления европейской интеграции и международного сотрудничества. В своем сообщении Шибалов пояснил, что его решение было вызвано унижениями со стороны руководства, которые продолжались несколько месяцев. я "долбой бы", "их я не делаю", "занимаюсь какой-то х**тою", "усомнил себя дох я экспертом", "вместо работы только пиарюсь и продаю себя". А еще у меня "мягкий х и". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также: Где можно потратить "Тысячу Зеленского"

Я держался, сколько мог. Но потом решил: почему я должен это терпеть?

В министерстве заявили, что категорически осуждают любое поведение, унижающее честь и достоинство, независимо от пола, возраста или статуса человека.

"Назначена служебная проверка, чтобы выяснить факты и обстоятельства, упомянутые в обнародованной информации. Также в Кабинет Министров Украины направлены документы об увольнении Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции", - заявили в министерстве 6 января.

7 января стало известно, что Руслану Величко-Трифонюк уволили с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции.

Напомним, мы уже писали, сколько граждан Украины доверяют Зеленскому.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!