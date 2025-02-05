Водителю в Киеве необходимо отдать 51% своего заработка, чтобы покрыть стоимость аренды однокомнатной квартиры в месяц, а продавцу-консультанту – аж 76% зарплаты. Такие данные обнародовали порталы ЛУН и Work.ua в совместном исследовании, где сопоставили средние доходы представителей разных профессий со средней ценой аренды жилья в столице.

В рамках исследования были проанализированы самые востребованные профессии по данным Work.ua. Среди них самую низкую зарплату получает уборщица, тогда как водитель имеет самый высокий доход. Об этом пишет liga.net.

Жилье становится недоступным: аренда ''съедает'' большую часть зарплаты популярных профессий – исследование. Источник: Work.ua Жилье становится недоступным: аренда ''съедает'' большую часть зарплаты популярных профессий – исследование. Источник: Work.ua

Уборщица в столице не имеет возможности снимать даже однокомнатную квартиру, ведь ее средний доход составляет 112% от средней стоимости аренды жилья.

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Жилье становится недоступным: аренда ''съедает'' большую часть зарплаты популярных профессий – исследование. Источник: lun.ua Жилье становится недоступным: аренда ''съедает'' большую часть зарплаты популярных профессий – исследование. Источник: lun.ua

Продавец-консультант в Киеве не сможет позволить себе арендовать двухкомнатную квартиру, поскольку ее стоимость превышает его зарплату на 5%. Водителю же придется тратить 73% своего ежемесячного дохода на аренду такого жилья.

Жилье становится недоступным: аренда ''съедает'' большую часть зарплаты популярных профессий – исследование. Источник: lun.ua Жилье становится недоступным: аренда ''съедает'' большую часть зарплаты популярных профессий – исследование. Источник: lun.ua

Снять трехкомнатную квартиру в Киеве не удастся ни одному представителю самых популярных профессий.

Жилье становится недоступным: аренда ''съедает'' большую часть зарплаты популярных профессий – исследование. Источник: lun.ua Жилье становится недоступным: аренда ''съедает'' большую часть зарплаты популярных профессий – исследование. Источник: lun.ua

Для сравнения, во Львове продавцу-консультанту еще сложнее арендовать жилье – стоимость квартиры составляет 83% его среднего заработка. В то же время в Одессе ситуация значительно лучше: аренда однокомнатной квартиры обойдется всего в 41% от зарплаты.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в одной из областей Украины недвижимость подешевела на 75%.

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