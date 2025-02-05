Жилье становится недоступным: аренда "съедает" большую часть зарплаты популярных профессий – исследование
Водителю в Киеве необходимо отдать 51% своего заработка, чтобы покрыть стоимость аренды однокомнатной квартиры в месяц, а продавцу-консультанту – аж 76% зарплаты. Такие данные обнародовали порталы ЛУН и Work.ua в совместном исследовании, где сопоставили средние доходы представителей разных профессий со средней ценой аренды жилья в столице.
В рамках исследования были проанализированы самые востребованные профессии по данным Work.ua. Среди них самую низкую зарплату получает уборщица, тогда как водитель имеет самый высокий доход. Об этом пишет liga.net.
Уборщица в столице не имеет возможности снимать даже однокомнатную квартиру, ведь ее средний доход составляет 112% от средней стоимости аренды жилья.
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Продавец-консультант в Киеве не сможет позволить себе арендовать двухкомнатную квартиру, поскольку ее стоимость превышает его зарплату на 5%. Водителю же придется тратить 73% своего ежемесячного дохода на аренду такого жилья.
Снять трехкомнатную квартиру в Киеве не удастся ни одному представителю самых популярных профессий.
Для сравнения, во Львове продавцу-консультанту еще сложнее арендовать жилье – стоимость квартиры составляет 83% его среднего заработка. В то же время в Одессе ситуация значительно лучше: аренда однокомнатной квартиры обойдется всего в 41% от зарплаты.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в одной из областей Украины недвижимость подешевела на 75%.
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