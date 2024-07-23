Жилищные льготы для УБД: что важно знать в 2024 году
Ветераны с определенным статусом участника боевых действий (УБД) в Украине имеют право на ряд льгот и социальных мер поддержки в соответствии с национальным законодательством. Эти льготы включают в себя широкий спектр услуг, включая скидки на коммунальные платежи, льготные кредиты для строительства жилья, а также скидки на телефонную связь.
Об этом сообщает UAportal.
В рамках законодательства Украины ветераны войны и их семьи имеют право на значительные льготы для облегчения их жизненных условий. В частности, ветераны могут воспользоваться следующими скидками:
- Скидка 75% на оплату жилья в соответствии с действующими нормативами, определяющими максимальную площадь в 21 квадратный метр на человека, с дополнительными 10,5 квадратными метрами на семью.
- Скидка 75% на коммунальные услуги, включая электричество, водоснабжение и газ.
- Скидка 75% на использование сжиженного газа в обиходе, в пределах среднего потребления.
- Скидка 75% на жидкое отопительное топливо в домах без централизованного теплоснабжения.
Для ветеранов Второй мировой войны, которым исполнилось 85 и более лет, предусмотрена 100% скидка на жилье и коммунальные услуги в рамках законодательно установленных норм.
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Что касается телефонной связи, ветераны могут установить стационарный телефон по льготным условиям, оплачивая только 50% стоимости услуги.
Закон также предусматривает улучшение жилищных условий для ветеранов с длительной службой:
- Ветераны с 17-летним стажем имеют право на получение земельного участка для строительства.
- Те, кто служил более 20 лет, могут получить кредит на льготных условиях для приобретения или строительства жилья.
Кроме того, ветераны имеют преимущество при получении земельных участков для садоводства и огородничества, ремонте собственности, подключении к инженерным сетям, поступлении в жилищно-строительные кооперативы и приобретении строительных материалов.
В заключение, ветераны, стоящие на квартирном учете, должны быть обеспечены жильем в течение двух лет или получить компенсацию для использования на недвижимость в Украине в течение одного года.
Ранее мы рассказывали о льготах для семей УБД в 2024 году.
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