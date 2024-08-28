Жінко, женщіно или пані: как правильно обращаться к незнакомым украинкам

В зависимости от выбранного стиля общения – официального или неформального – следует адаптировать форму обращения к собеседнику.

Это влияет не только на уровень вежливости, но и на то, как вас будут воспринимать в будущем. Об этом пишет NV.

Лингвисты считают, что универсальным вариантом обращения является слово "пані". Традиционное выражение для обращения к аудитории, включающей как мужчин, так и женщин, – это "пані та панове". Стоит отметить, что слово "пані" не изменяется ни в единственном, ни во множественном числе, поэтому его можно употреблять как при обращении к одной женщине, так и к группе людей.

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В случае официальной переписки или деловой переписки следует употреблять прилагательное "шановна". Это позволяет использовать обращение вроде "шановна пані" или добавить имя. Например: "Шановна Катерино Вікторівно, звертаюся до вас із метою обговорити зустріч, заплановану на наступний тиждень".

Для неформального обращения к женщине обычно используется ее имя в звательном падеже. Например: Олено, Вікторіє, Насте, Христе, Катре и другие.

Когда необходимо обратиться к женщине, но ее имя вам неизвестно, можно использовать такие выражения:

пані

перепрошую, чи можу я до вас звернутися?

шановна

панна

панянка.

Однако следует избегать слов типа "жінко", "жіночко", "дорогенька" (если речь не идет о близких людях) и "женщіна" при обращении.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех украинских фразах взамен банальному "пока".

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