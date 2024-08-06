Жители четырех областей в Украине смогут бесплатно пользоваться газом: подробности

В рамках новой инициативы правительства жители Харьковской, Сумской, Донецкой и Херсонской областей Украины получат возможность бесплатного использования газа. Эта программа окажет поддержку прифронтовым территориям, обеспечивая их необходимыми энергоресурсами.

Об этом стало известно после спецсовещания под председательством вице-премьера Ирины Верещук, сообщает 24 Канал.

Проект предусматривает участие не только иностранные организации, но и предприятия, которые будут поставлять оборудование для нужд определенных регионов. Во время последнего совещания было принято решение добавить Херсонскую область в перечень территорий, которые будут получать гуманитарный газ.

В ходе серии заседаний правительство одобрило запуск пилотного проекта, который обеспечит жителей прифронтовых территорий сжиженным газом.

Напомним, ранее Нацбанк спрогнозировал, когда вырастут тарифы на газ и отопление.

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